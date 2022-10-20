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لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثالثة

أرشيفية
20 أكتوبر 2022 04:00

أخفق البرلمان اللبناني للمرة الثالثة اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد.

حضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة اليوم الخميس. وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان.

وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة القادمة في 24 أكتوبر.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر.

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المصدر: وكالات
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