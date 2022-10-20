أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في الخدمات الكهربائية

تعمل أوكرانيا حاليا على تقييد استخدام الطاقة، بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة، والتي أثارت مخاوف بشأن الظروف التي من الممكن أن تمر بها الدولة التي مزقتها الحرب خلال أشهر الشتاء.

وطلبت شركة "أوكرنرجو" الوطنية للطاقة من الأوكرانيين شحن الهواتف والشواحن (الباور بانك) والبطاريات، والتأكد من أنهم لديهم مصابيح جاهزة للاستخدام، قبل انقطاع التيار الكهربائي الذي سيبدأ اليوم الخميس، وقد يستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وتم حث جميع السكان على استخدام أقل قدر ممكن من الكهرباء خلال الفترة بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة مساء، للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

أما في العاصمة كييف، فانقطع التيار الكهربائي لفترة قصيرة في بعض المنازل مساء أمس الأربعاء.



