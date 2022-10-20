انطلاق الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
انطلاق الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
20 أكتوبر 2022 13:03
انطلقت اليوم الخميس، الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
وعقدت الجلسة بعد حضور 110 نواب من أصل 128 نائباً، علماً أن انعقاد الجلسة يتطلب حضور 86 نائباً.
وكان العديد من النواب قد شدّدوا على ضرورة الاتفاق والتفاهم على مرشح للتمكن من انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن أي فريق لا يملك الأغلبية النيابية، فيما أعلن عدد من النواب أنهم سيقترعون اليوم بورقة بيضاء.
وتأجلت الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً.
وعقدت الجلسة الأولى في 29 سبتمبر الماضي، ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدان النصاب.
وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين ( 86 ) من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات 65.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون تنتهي في 31 من الشهر الجاري حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 اكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي السنتين ونصف السنة.