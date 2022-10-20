الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إندونيسيا تحظر استخدام الأدوية السائلة عقب وفاة 100 طفل

تم سكب دواء للسعال في هذه الصورة التوضيحية
20 أكتوبر 2022 11:53

قالت وزارة الصحة الإندونيسية،اليوم الخميس، إنها حظرت استخدام جميع أنواع الأدوية السائلة مؤقتا، عقب
وفاة نحو 100 طفل جراء تلف شديد في الكلى.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات إصابة بتلف شديد في الكلى في 20 منطقة، منذ يناير الماضي، وارتفع العدد بشدة منذ أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة بودي جونادي صادكين إن الحالات الفعلية قد تكون أعلى، مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حوالي 50%.

وأضاف صادكين: "الوزارة أجرت تحقيقا واكتشفت أن الأطفال الذين عانوا من إصابة شديدة في الكلى تناولوا ثلاث مواد كيميائية خطيرة هي الإيثيلينجليكول وثنائي إيثيلين جليكول وإيثيلين جليكول بوتيل إيثر".

وتابع وزير الصحة: "المواد الثلاثة عبارة عن شوائب من مادة البوليإيثيلين جليكول غير الخطرة التي تستخدم غالبا كمعزز للذوبان في العديد من الأدوية السائلة".

وذكرت وزراة الصحة أن معظم حالات الإصابة لأطفال، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل أساسي.
وقال مسؤولون وخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تفشي الإصابة مرتبط بفيروس كوفيد19- أو أي لقاحات مضادة للفيروس. 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرخص لقاحات كورونا لفئة عمرية جديدة
إندونيسيا تعلق بيع أدوية أطفال بعد وفيات عدة
المصدر: وكالات
إندونيسيا
الأطفال
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©