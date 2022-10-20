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إندونيسيا تحظر استخدام الأدوية السائلة عقب وفاة 100 طفل
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20 أكتوبر 2022 11:53
قالت وزارة الصحة الإندونيسية،اليوم الخميس، إنها حظرت استخدام جميع أنواع الأدوية السائلة مؤقتا، عقب
وفاة نحو 100 طفل جراء تلف شديد في الكلى.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات إصابة بتلف شديد في الكلى في 20 منطقة، منذ يناير الماضي، وارتفع العدد بشدة منذ أغسطس الماضي.
وقال وزير الصحة بودي جونادي صادكين إن الحالات الفعلية قد تكون أعلى، مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حوالي 50%.
وأضاف صادكين: "الوزارة أجرت تحقيقا واكتشفت أن الأطفال الذين عانوا من إصابة شديدة في الكلى تناولوا ثلاث مواد كيميائية خطيرة هي الإيثيلينجليكول وثنائي إيثيلين جليكول وإيثيلين جليكول بوتيل إيثر".
وتابع وزير الصحة: "المواد الثلاثة عبارة عن شوائب من مادة البوليإيثيلين جليكول غير الخطرة التي تستخدم غالبا كمعزز للذوبان في العديد من الأدوية السائلة".
وذكرت وزراة الصحة أن معظم حالات الإصابة لأطفال، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل أساسي.
وقال مسؤولون وخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تفشي الإصابة مرتبط بفيروس كوفيد19- أو أي لقاحات مضادة للفيروس.
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