الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية تحث كوريا الشمالية على احترام معاهدة خفض التوترات العسكرية

صورة أرشيفية
20 أكتوبر 2022 10:54

طالبت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، كوريا الشمالية باحترام المعاهدة بين الكوريتين لعام 2018، بشأن خفض التوترات العسكرية، حيث يمثل إطلاق بيونج يانج مؤخرا طلقات مدفعية انتهاكا للمعاهدة.
 

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مسؤولا بالوزارة  قال للصحفيين إنه عندما يتعلق الأمر   بمعاهدة 2018، فإن الحكومة تعتقد أنه يجب تبادل احترام الاتفاقيات بين الكوريتين وتطبيقها.
  

أخبار ذات صلة
«الأولمبية الوطنية» تشارك في عمومية «الأنوك»
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة ساحليها
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
التوترات
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©