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الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للسائحين

عمال يرتدون بدلات واقية يقومون بأخذ عينات من الحمض النووي وسط اختبار جماعي لكورونا في الصين
20 أكتوبر 2022 09:15

ذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن مسؤولين صينيين يدرسون خفض مدة الحجر الصحي المرتبط بكورونا  للزائرين من عشرة إلى سبعة أيام.

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