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اعتقال رجل في محيط مبنى الكونجرس الأميركي وبحوزته أسلحة

اعتقال رجل في محيط مبنى الكونجرس الأميركي وبحوزته أسلحة
20 أكتوبر 2022 08:15

قالت الشرطة الأميركية، إن رجلاً من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاما كان متوقفا بشكل غير قانوني في أرض مبنى الكونجرس الأميركي في واشنطن، قائلا إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا، اعتقل يوم الأربعاء بعد العثور على ثلاث بنادق في شاحنته.

وقالت شرطة الكونجرس في بيان مكتوب إن توني باين من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة واحدة هي إحضار أسلحة إلى الكابيتول. واعتقلت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة لكن لم يتم احتجازهما.

ورصد ضباط شرطة الكونجرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأميركية في حوالي الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.
وأضافت أن عشرات الأشخاص يُعتقلون كل عام لإحضار أسلحة إلى أراضي الكونجرس.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الكونجرس الأميركي
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