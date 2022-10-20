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قريباً من "آبل".. نظارة تتيح دفع المال عبر بصمة العين

قريباً من "آبل".. نظارة تتيح دفع المال عبر بصمة العين
20 أكتوبر 2022 08:22

تخطط شركة "آبل" الأميركية لتزويد نظارتها للواقع الافتراضي المعزز بتقنية مسح قزحية العين، ما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى حساباتهم المالية ودفع المال منها.

وأشار تقرير من مطورين للنظارة الجديدة، إلى أنه من المقرر إعلان آبل عن نظارتها الجديدة مطلع 2023، المتفوقة بميزاتها التقنية عن نظارات شركة "ميتا" الأميركية المالكة لعالم "ميتافيرس" الافتراضي، التي أعلنت حديثا عن نظارة "كويست برو".

كما تتشابه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها "أبل" مع أدوات أخرى أطلقتها سابقا، مثل تسجيل الدخول بهوية الوجه وبصمة الإصبع، ومن المقرر أيضا أن تضيف كاميرات متجهة إلى الأسفل في النظارة لالتقاط حركة الأرجل.

وتأتي خطوة "آبل" في سياق تطوير تقنيات جديدة تساعد على ممارسة روتين الحياة اليومي في العالم الافتراضي، من خلال تحسين أدوات التواصل وتمثيل المستخدمين على شكل "أفاتار" يعبر عنهم، ويمكن للميزة الجديدة أن تتيح ممارسة الأعمال التجارية والبيع والشراء في العالم الافتراضي، فضلا عن إمكانية الاستثمار في موارد الواقع الافتراضي.

يذكر أن مسح بصمة العين يشكل إجراء بدرجة أمان عالية مع الحفاظ على السرية، للتأكد من هوية المستخدم.

وعلى مدى الأعوام السابقة، سعت "أبل" إلى تطوير نظارتها، قبل إطلاقها العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار أميركي، أي ما يعادل ضعف ثمن نظارة "كويست برو"، وفقا لموقع "theverge" المهتم بالتكنولوجيا.

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المصدر: وكالات
الواقع الافتراضي
بصمة العين
شركة آبل
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