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تفشي الكوليرا في كينيا

تفشي الكوليرا في كينيا
20 أكتوبر 2022 08:00

أعلنت وزارة الصحّة الكينية، أن وباء الكوليرا تفشّي في ستّ من مقاطعات البلاد، من بينها العاصمة نيروبي، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة حتى الآن بلغ حوالي 60 حالة.

وأكّدت السلطات الصحّية الكينية "تفشّي وباء الكوليرا" في ستّ من مقاطعات البلاد، بما في ذلك العاصمة نيروبي التي سجّلت فيها 17 إصابة بالمرض.
وبحسب وزارة الصحة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والبالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة فإنّ منشأ الوباء هو "حفل زفاف أقيم في مقاطعة كيامبو"، على بُعد حوالي عشرة كيلومترات شمال العاصمة نيروبي. 
وسجّلت هذه المقاطعة لوحدها 31 إصابة، أي نصف عدد الإصابات المسجّلة في البلاد بأسرها.
ووفقاً للسلطات الصحّية، فإنّ 13 مريضاً نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة حالتهم.

وحذّرت وزارة الصحّة في بيان من أنّ الجفاف الذي تعاني منه البلاد والذي بلغ في حدّته مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً "يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وباء" الكوليرا.

ويصيب الكوليرا سنوياً ما بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدّي إلى وفاة ما بين 21 ألفاً و143 ألف شخص.

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المصدر: وكالات
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