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قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل
20 أكتوبر 2022 07:58

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، في قمة أخرى تستمر يومين يتصدرها 
تأثير الحرب في أوكرانيا على سوق الطاقة في التكتل. 

ومن المتوقع أن تستحوذ كيفية خفض أسعار الغاز على اهتمام القادة لأن اقتراحاً قدمته المفوضية الأوروبية مؤخرا لم يصل إلى حد تفصيل كيفية عمل سقف أسعار الغاز.

وتدعو معظم الدول إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء بينما لا يزال البعض، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، متشككا. ويتوقع المقترح الذي قدم يوم الثلاثاء إمكانية الحد من أسعار الغاز بالجملة فقط كملاذ أخير.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي كيفية تمويل تدابير أسعار الغاز المحتملة وحزم المساعدات لتخفيف العبء عن الأسر والشركات في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويرغب بعض المفوضين الأوروبيين والدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، في معالجة أزمة الطاقة بإجراءات مماثلة لتلك التي تم تقديمها خلال أزمة كوفيد19-، عندما اقترضت دول الاتحاد الأوروبي الأموال بشكل جماعي.

وإلى جانب أسعار الطاقة، من المتوقع أيضا أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا.

 

 

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
بروكسل
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