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الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية في ليبيا
20 أكتوبر 2022 02:13

حسن الورفلي (بنغازي)

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شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، على ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية المعرقلة لجهود السلام والاستقرار، التي بدورها تدفع للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.
وأكد باتيلي، خلال لقائه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، دعم الأمم المتحدة لجهود السلام والاستقرار في ليبيا.
من جهتها، لفتت المنقوش إلى تطلع الشعب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، مشددة ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
ونوّهت إلى استعداد حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة دستورية صحيحة، وكذلك التنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، بحسب بيان صادر عن الخارجية الليبية.
في طرابلس، بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح العملية الانتخابية، بما في ذلك سبل تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات.
وأكّد باتيلي التزام الأمم المتحدة المستمر بتقديم كل الدعم الفني اللازم للمفوضية.
وفي هذه الأثناء، أفادت البعثة الأممية أن لقاءً جمع بين الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد، وركز على مناقشة الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني.
أكدت باتيلي ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، داعياً إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

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