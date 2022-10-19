6 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مغادرة 6 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، تنفيذاً لاتفاق إسطنبول.

وقالت في بيان: إن السفن المذكورة غادرت موانئ أوكرانيا، أمس، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وأكدت أن عملية نقل الحبوب متواصلة بشكل آمن كما هو مخطط لها.

وفي 22 يوليو، شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.​​​​​​​

وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن كمية الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا منذ الأول من أغسطس بموجب اتفاقية إسطنبول، بلغت 721 ألفاً و 449 طناً.

وأضاف أن عمليات شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية مستمرة، مبيناً أن أنقرة تواصل جهودها من أجل منع حدوث أي طارئ يعرقل سير الاتفاقية.

في غضون ذلك، تسعى وزارة الزراعة الروسية

إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات الحبوب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، بعد زيادة المحصول وتباطؤ عمليات الشحن للخارج مما أدى

إلى تراكم مخزون القمح في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا

تعتزم «بشكل مبدئي» تصدير حوالي 25.5 مليون طن خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو المقبلين، مشيرة إلى إرسال الاقتراح إلى وزارة الاقتصاد الروسية.