مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا تبدأ الخميس
جورجيا ميلوني تحضر أول اجتماع لمنتخبي حزبها في البرلمان
20 أكتوبر 2022 01:29
تنطلق في إيطاليا، الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ووفود أحزاب أخرى. ويلتقي ماتاريلا أولا في مقر إقامته، رئيس مجلس الشيوخ إجناسيو لا روسا، ثم رئيس مجلس النواب، لورينزو فونتانا، بحسب ما أعلنه قصر "كيرينالي" مساء الأربعاء. ويسعى حزب "أخوة إيطاليا" من أقصى اليمين، بقيادة جورجيا ميلوني، وحزب "فورتسا إيتاليا" المحافظ، وحزب الرابطة اليميني الشعبوي، إلى تشكيل حكومة معا. ومن المقرر أن يزوروا الرئيس الجمعة وفقا للخطة. يضطلع ماتاريلا بدور محوري في العملية حيث سيختار رئيسا للوزراء ليقوم بتشكيل حكومة. ينتظر على نطاق واسع أن تصبح ميلوني، رئيسة الحكومة بعد نجاح حزبها، "أخوة إيطاليا"، في الانتخابات التي انعقدت مؤخرا. وإذا سارت المفاوضات بصورة جيدة، ربما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام ماتاريلا مطلع الأسبوع المقبل. وستكون هذه أول مرة تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في إيطاليا.