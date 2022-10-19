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الاتحاد الأوروبي يرخص لقاحات كورونا لفئة عمرية جديدة

ممرضة تحضر جرعة من لقاح مضاد لكورونا
20 أكتوبر 2022 01:22

وافقت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على الترخيص للقاحين مضادين لكوفيد مخصصين للأطفال من عمر ستة أشهر فما فوق من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا، مع تزايد المخاوف من موجة عدوى جديدة خلال الشتاء.
كما وافقت وكالة الدواء الأوروبية على لقاح منفصل من موديرنا مخصص لسلالتي BA.4 وBA.5 الفرعيتين من المتحورة أوميكرون.
وأوصت لجنة الدواء البشري في الوكالة ب"استخدام لقاح كوميرناتي (فايزر) للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، ولقاح سبايكفاكس (موديرنا) للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات".
لكنها قالت إنه مقارنة بالجرعات الموصى بها للأطفال من خمس سنوات وما فوق، فإن جرعات الرضع ستكون أخف.
يمكن إعطاء لقاح "كوميرناتي"، الذي تنتجه شركة فايزر، كلقاح أولي من ثلاث جرعات بينما يعطى لقاح "سبايكفاكس" من جرعتين.
وأضافت الوكالة الأوروبية "بالنسبة للأطفال من هذه الفئات العمرية، يتم إعطاء اللقاحين على شكل حقن في عضلات الذراع أو الفخذ".
في الوقت نفسه، وافقت الوكالة أيضا على إعطاء جرعة "سبايكفاكس" المعززة المعدلة من "موديرنا" ضد السلالات الفرعية الجديدة للمتحورة أوميكرون.
ولقاح "سبايكفاكس" المعدل هو الثاني الذي يتم ترخيصه في التكتل المكون من 27 دولة لمكافحة سلالتي BA.4 وBA.5 الفرعيتين شديدتي العدوى.
وفي حين أن لقاحات كوفيد الأصلية، التي ظهرت منذ نحو عامين، توفر بعض الحماية ضد المتحورات الأحدث، إلا أن السباق استمر لإنتاج جرعات تستهدف على وجه التحديد سلالات أوميكرون الفرعية الأكثر اعتدالا والأكثر عدوى.
وتلاشت "المتحورات المثيرة للقلق" السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، لكن أوميكرون والسلالات المتفرعة منه هيمنت طوال عام 2022.
وحذرت وكالة الدواء الأوروبية الشهر الماضي من أنه في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الوفيات، فإن الوباء "لا يزال مستمرا"، وحضت الدول على إطلاق برامج تلقيح معززة قبل الشتاء، حيث يتوقع أن ترتفع الإصابات.
وسيتم إرسال توصيات وكالة الدواء الأوروبية إلى المفوضية لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذين اللقاحين الجديدين.

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