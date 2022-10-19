تسجيل وفيات وإصابات بالكوليرا في الكاميرون

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، وفاة ثلاثة أشخاص بسبب الكوليرا وإصابة 39 آخرين في مخيم ميناواو للاجئين الواقع في أقصى شمال الكاميرون، وأعربت عن "قلقها" من انتشار المرض.

يعاود الكوليرا الظهور بشكل دوري في الكاميرون الواقعة في وسط أفريقيا ويناهز عدد سكانها 25 مليون نسمة، وهو مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بالمصاب في غضون ساعات قليلة في غياب العلاج.

ينتقل الكوليرا بشكل عام من الطعام أو الماء الملوثين ويمكن أن ينتشر في المناطق السكنية التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي المناسبة أو مياه الشرب.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "حزينة للغاية لوفاة ثلاثة لاجئين في أعقاب إصابتهم بالكوليرا". ولم تحدد المفوضية جنسية الضحايا لكن غالبية نزلائه من نيجيريا.

وأضافت الوكالة الأممية، في بيان، أنها تعمل "مع الحكومة الكاميرونية ووكالات الأمم المتحدة... لتوفير الرعاية العاجلة للمرضى وكسر سلسلة انتقال العدوى".

وشُخصت أول حالة إصابة بالكوليرا في المخيم السبت.

وحتى الثلاثاء كان "24 من 39 مريضا يتلقون العلاج" في المرافق الصحية في ميناواو. وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المرضى "في حالة خطيرة ولكنها مستقرة" بينما "تعافى 12 شخصا وعادوا إلى ديارهم".

وتابعت أن "مصادر مياه الشرب والبنية التحتية للصرف الصحي باتت غير كافية" في ظل زيادة عدد سكان المخيم الذي "تضاعف تقريبا" منذ عام 2015 ليبلغ عدد نحو 75 ألف شخص.

وسجلت حالات من الكوليرا، في الآونة الأخيرة، في العديد من الدول عبر العالم. أخبار ذات صلة تفشي الكوليرا في كينيا «الصحة العالمية» تصدر توصية بشأن لقاح الكوليرا

المصدر: آ ف ب