ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في أوغندا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن وباء إيبولا الذي ينتشر في أوغندا منذ سبتمبر أودى بحياة 44 شخصا. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "في المجموع، هناك 60 حالة مؤكدة و20 حالة إصابة محتملة بإيبولا، مع وفاة 44 شخصا وتعافي 25 آخرين". كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في حصيلة سابقة نُشرت في 5 أكتوبر، 29 حالة وفاة. تشمل الأرقام، التي قدمتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الوفيات بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس وكذلك بين الحالات المشتبه فيها. وأضاف غيبريسوس "ما زلنا نشعر بالقلق من احتمال وجود المزيد من سلاسل الانتقال والمزيد من الاتصال (بالفيروس) أكثر مما نعرفه في المناطق المتضررة". كان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قد أعلن في 15 أكتوبر فرض إغلاق في منطقتين بوسط البلاد تعتبران بؤرة تفشي فيروس إيبولا، ومنع دخولهما ومغادرتهما وحظر التجول فيهما إضافة إلى غلق الأماكن العامة. تقول السلطات إن تفشي المرض يتركز في مقاطعتي موبيندي وكاساندا (وسط) ولم يصل العاصمة كمبالا التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة.