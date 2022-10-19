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قرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان اتهامات بتأجيج التوترات

آلية مدمرة على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان (أرشيفية)
19 أكتوبر 2022 22:41

تبادلت قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، الاتهامات بتأجيج التوترات عند حدودهما المشتركة، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري جديد بعد شهر على اشتباكات دموية بين البلدين.
وغالباً ما تسجّل اشتباكات بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تتشاركان حدوداً بطول 970 كيلومتراً متنازعاً عليها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
ونشر جهازا حرس الحدود لدى الطرفين، اليوم الأربعاء، بيانات صحفية مرفقة بصور وتسجيلات فيديو، وتبادلا الاتهامات باستخدام طائرات مسيّرة وبحفر الخنادق ونشر جنود وأسلحة عند الحدود.
واتّهم جهاز حرس الحدود الطاجيكي، قرغيزستان بـ«اتّخاذ تدابير متعمدة لتصعيد الوضع في المناطق الحدودية»، وفق ما أفادت وكالة «خبر» للأنباء.
واتّهم الجهاز قرغيزستان بـ«خرق» متكرر للمجال الجوي الطاجيكي، لا سيما قرب مدينة «إسفره» القريبة من باتكن.
في المقابل، قالت قرغيزستان، إن قوات طاجيكية «تواصل اتّخاذ تدابير يمكن أن تشعل فتيل نزاع حدودي جديد».
و شدّدت وزارة الدفاع القرغيزية على أنه لا سلام ممكناً مع طاجيكستان في الظروف الراهنة.
واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة منتصف سبتمبر الماضي على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص حسب سلطات البلدين.

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المصدر: آ ف ب
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