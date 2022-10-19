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مجلس الأمن يشيد بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

سفينة إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط
19 أكتوبر 2022 21:56

أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإعلان عن اتفاق لبنان وإسرائيل القاضي بإنهاء نزاعهما على حدودهما البحرية وترسيمها بشكل دائم.
واعتبر مجلس الأمن، في بيان صدر اليوم الأربعاء، الاتفاق خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها، كما ستعود بالنفع على كلا البلدين وشعبيهما.
ولفت المجلس، في بيانه، إلى أن «هذه الخطوة ستسمح أيضا للطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط».
وأعلن البلدان التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من التفاوض عبر وسيط أميركي.

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المصدر: وام
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