تعيين وزير جديد للداخلية في بريطانيا

ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن وزير النقل السابق جرانت شابس عُين وزيراً للداخلية، ليحل محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق اليوم الأربعاء. وقالت برافرمان إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي إلى «زميل برلماني أهل للثقة» في «انتهاك تقني» لقواعد الحكومة وبالتالي، «كان من الصواب أن أرحل». وأضافت، في رسالة إلى رئيسة الوزراء نُشرت على موقع تويتر «لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل». كما قالت برافرمان إن لديها «مخاوف جدية» إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة. وأوضحت «لدي مخاوف بشأن توجه هذه الحكومة. لم ننتهك فقط التعهدات الرئيسية التي وعدنا بها ناخبينا، لكن كانت لدي مخاوف جدية بشأن التزام هذه الحكومة بالوفاء بتعهداتها، مثل الحد من الهجرة الإجمالية».