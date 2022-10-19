الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعتزم إلغاء القيود على تصدير الحبوب

مزارع يحصد القمح في روسيا
19 أكتوبر 2022 20:55

تسعى وزارة الزراعة الروسية إلى إلغاء القيود المفروضة على تصدير الحبوب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، بعد زيادة المحصول وتباطؤ عمليات الشحن للخارج مما أدى إلى تراكم مخزون القمح في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الزراعة ديمتري باتروشيف أن روسيا تعتزم «بشكل مبدئي» تصدير حوالي 25.5 مليون طن خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو المقبلين، مشيراً إلى إرسال الاقتراح إلى وزارة الاقتصاد الروسية.
من ناحيته، قال أندريه سيزوف، رئيس شركة «سوف إيكون كونسالتنسي»، إن هذه الحصة كبيرة للغاية بما يعني إلغاء القيود على التصدير، مضيفا «من المستحيل تصدير 5.5 طن شهرياً خلال الفترة من فبراير إلى يونيو بسبب توقف الملاحة النهرية أحياناً نتيجة الجليد خلال تلك الفترة».
يأتي تصريح وزير الزراعة الروسي بعد أسبوع من تصريحات لأحد نواب رئيس الوزراء الروسي تتعلق بالتفكير في إلغاء نظام حصص تصدير الحبوب خلال الموسم الحالي.
ومن المتوقع وصول صادرات روسيا من القمح والذرة والشعير إلى 52 مليون طن خلال الموسم الحالي، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية، حيث يغطي نظام الحصص حوالي ثلث هذه الكمية.
وبحسب شركة «سوف إيكون»، يتوقع أن يصل محصول القمح في روسيا خلال العام الحالي إلى 100 مليون طن.

أخبار ذات صلة
روسيا تطلق صاروخاً قرب طائرة بريطانية
أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في الخدمات الكهربائية
المصدر: د ب أ
روسيا
التصدير
صادرات الحبوب
القمح
آخر الأخبار
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الاقتصادي
مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام
اليوم 21:33
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©