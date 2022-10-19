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«الصحة العالمية» تصدر توصية بشأن لقاح الكوليرا

طاقم طبي يعالج طفلا مصابا بالكوليرا في هايتي
19 أكتوبر 2022 19:58

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، توصية جديدة بشأن اللقاح المضاد لمرض الكوليرا.
وقالت المنظمة، إنها ستعلق مؤقتا نظام التطعيم القياسي ضد الكوليرا والمكون من جرعتين، وستكتفي بجرعة واحدة بسبب نقص اللقاحات وتزايد الإصابات حول العالم.
وأشارت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن «القرار الاستثنائي يعكس الوضع الخطير لمخزونات لقاحات الكوليرا» في وقت تكافح فيه دول مثل هايتي ومالاوي للسيطرة على بؤر تفش واسعة للمرض الذي قد يؤدي للوفاة والذي ينتشر من خلال المياه والغذاء الملوثين.
وحتى التاسع من أكتوبر، أكدت هايتي 32 حالة إصابة و18 حالة وفاة بسبب المرض، بينما يجري التأكد من الكثير من الحالات الأخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم، إن «تغير الاستراتيجية سيسمح باستخدام الجرعات في مزيد من الدول في وقت يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في بؤر تفشي الكوليرا حول العالم».
وصرح مدير الطوارئ في المنظمة مايك ريان للصحفيين بأن تغيير الاستراتيجية يعكس «حجم الأزمة» الناجمة عن عدم الاهتمام بالصرف الصحي وتحصين المعرضين للخطر.
وأضاف «العودة للوراء يوم حزين بالنسبة لنا».
وذكرت المنظمة أن استراتيجية الجرعة الواحدة أثبتت فاعليتها في السيطرة على بؤر تفشي الكوليرا، غير أن مدة الحماية تكون محدودة ويبدو أنها أقل بكثير لدى الأطفال.
وفي أغلب الحالات، لا يصاحب المرض سوى أعراض خفيفة أو يكون دون أعراض، إلا أنه قد يتسبب في الحالات الخطيرة منه في إسهال حاد ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يحدث تدخل علاجي.
ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني الفقر والصراع. وتم الإبلاغ عن رصد إصابات في 29 دولة وزادت معدلات الوفيات بشكل حاد.

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المصدر: رويترز
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