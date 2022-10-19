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بعد استقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. هل تنهار حكومة تراس؟

بعد استقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. هل تنهار حكومة تراس؟
19 أكتوبر 2022 20:00

 قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الأربعاء، إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.
وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل".
كما قالت برافرمان إن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

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المصدر: وكالات
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