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خمسة ملايين من سكان المناطق التي تم ضمها في أوكرانيا موجودون في روسيا

خمسة ملايين من سكان المناطق التي تم ضمها في أوكرانيا موجودون في روسيا
19 أكتوبر 2022 18:16

أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الأربعاء أن "نحو خمسة ملايين من سكان" المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، أي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، موجودون حاليا في روسيا.
وقال إثر اجتماع لمجلس الأمن كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "نحو خمسة ملايين نسمة من سكان دونباس والمناطق في جنوب شرق أوكرانيا لجأوا الى روسيا".
وأكد أن هؤلاء سيحظون "باهتمام خاص متواصل".
واضاف باتروشيف "مع التحسن التدريجي للظروف الأمنية في هذه المناطق، ستوفر الدولة مساعدة تامة لعودتهم الى أماكن سكنهم الدائم"، من دون أن يوضح موعد حصول ذلك.
وأورد تقرير لوزارة الدفاع الروسية نشر الأربعاء، أن 4,6 ملايين شخص يقيمون في أوكرانيا بينهم 700 ألف طفل باتوا في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.
ووصل نحو أربعة آلاف شخص إلى روسيا في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب المصدر نفسه.

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المصدر: د ب أ
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