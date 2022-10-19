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أوكرانيا ترد على إعلان بوتين «الأحكام العرفية»

أوكرانيا
19 أكتوبر 2022 17:54

ندد مستشار للرئيس الأوكراني بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية، ووصف الأمر بأنه «تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين».

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر «لا يمكن النظر لتطبيق (الأحكام العرفية) على أراض تسيطر عليها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين».

وأضاف «هذا لن يغير شيئاً بالنسبة لأوكرانيا: فنحن ماضون في تحرير أراضينا».

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