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وزير الصحة يحذّر من انتشار متسارع للكوليرا في لبنان

أرشيفية
19 أكتوبر 2022 17:51

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض الأربعاء من انتشار "متسارع" لمرض الكوليرا في لبنان، بعد أسابيع من تسجيل أول إصابة في البلاد منذ العام 1993.

وسجّل لبنان منذ السادس من الشهر الحالي 169 إصابة مثبتة، ثمانون منها خلال الساعات الـ48 الماضية، إضافة الى خمس وفيات.

وقال أبيض خلال مؤتمر صحافي "هناك انتشار متسارع للوباء في لبنان"، موضحاً أن "الغالبية العظمى من المرضى ما زالت من النازحين" السوريين، ولكن "بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين".

وتقدر السلطات وجود أكثر من 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية خصوصاً في شمال البلاد وشرقها.

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المصدر: وكالات
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