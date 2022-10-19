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بوتين يعلن «الأحكام العرفية» بمناطق أوكرانية
بوتين يعلن «الأحكام العرفية» بمناطق أوكرانية
19 أكتوبر 2022 17:32
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إلى سيادتها.
وأكد بوتين: "نعمل لحل المسائل المعقدة والكبيرة ونواصل تدريب الجنود لضمان حماية مستقبل روسيا"، مضيفا: "ندعم كل من ينفذ الخطة العسكرية في أوكرانيا".
وتابع بوتين: نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم، ويرفض أي عرض للتفاوض ويستمر في قصف المدنيين.
كما أعلن بوتين منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.
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المصدر: وكالات
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