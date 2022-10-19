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«بعد الكارثة».. تراس تكشف عن نيتها بشأن الاستقالة

«بعد الكارثة».. تراس تكشف عن نيتها بشأن الاستقالة
19 أكتوبر 2022 17:29

قال المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس اليوم الأربعاء إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 أكتوبر وإن ليس لديها خطط للاستقالة.
وجاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعا حول الثقة في الحكومة.
وقال المتحدث "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة مئة في المئة من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت تراس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير الهيدروليكي "رئيسة الوزراء لن تستقيل".

 

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المصدر: وكالات
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