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إندونيسيا تعلن وفاة 100طفل بهذه الحالة المرضية

موضوعية
19 أكتوبر 2022 09:59

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 100 طفل لقوا حتفهم في البلاد بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام.

وأضاف المتحدث في تصريح للصحفيين أن المسؤولين حددوا 206 إصابات بهذه الحالة المرضية حتى 18 أكتوبر، مع تسجيل 99 وفاة.

وقالت السلطات الصحية الأسبوع الماضي إن فريق خبراء تم تشكيله للتحقيق في ارتفاع حالات القصور الكلوي الحاد بين الأطفال يتألف من ممثلين عن وزارة الصحة وجمعية طب الأطفال الإندونيسية ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة إنها تتحدث مع خبراء من منظمة الصحة العالمية يحققون في الحالات التي رُصدت في جامبيا.

وطلبت وزارة الصحة في رسالة بتاريخ 18 أكتوبر اطلعت عليها رويترز، من المستشفيات جمع كل الأدوية التي أعطتها العائلات لأطفالها لإجراء اختبارات للكشف عن السموم. 

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المصدر: وكالات
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