كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة ساحليها

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان يوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.
وردت بيونج يانج في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سول ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحا والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي.
وبدأت قوات كوريا الجنوبية يوم الاثنين تدريبات (هوجوك) العسكرية، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت. وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.