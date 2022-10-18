أوكرانيا توجه نداءات بشأن أنظمة دفاع ضد الطائرات

تزايدت المطالبات في أوكرانيا، الثلاثاء، للدول الغربية بالحصول على أنظمة دفاع ضد الطائرات. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة الثلاثاء، إن 30% من محطات الطاقة دمرت في أوكرانيا، مما أسفر عن «انقطاع كبير للكهرباء في أنحاء البلاد». وأضاف زيلينسكي أنه لم يعد هناك «مجال للمفاوضات». في ضوء الوضع الحالي، تسعى أوكرانيا إلى الحصول على نظام دفاع صاروخي متطور ضد الطائرات. ردا على هذه المطالب، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة. وأضاف ستولتنبرج، متحدثاً إلى مؤتمر أمني في العاصمة الألمانية برلين أن الحلف سيكثف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمها لأوكرانيا. وأكد «أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، بل أن نكثف ونسلم المزيد من منظومات الدفاع الجوي». وتابع «سيقدم حلف شمال الأطلسي، في الأيام المقبلة، منظومات مضادة للطائرات المسيرة لمواجهة تهديد تلك الطائرات».