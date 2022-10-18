العراق يتسلم المئات من أقارب عناصر تنظيم داعش

تسلّم العراق أكثر من 600 شخص من أقارب عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين كانوا محتجزين في مخيم الهول في سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الحكومة العراقية نقلت 161 عائلة، تضم 659 شخصا من مخيم الهول إلى العراق". وبحسب المرصد، غادرت هذه العائلات العراقية مخيم الهول في ريف الحسكة باتجاه بلادهم، بالتنسيق مع الحكومة في بغداد. يقع مخيم الهول على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية. وقال مصدر أمني "اليوم... خرجت عوائل عراقية... وهم 634 شخصا عبروا عن طريق معبر الفاو". يؤوي مخيّم الهول نحو 56 ألف شخص، وهو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في شمال شرق سوريا، ويحتجز فيها أقارب عناصر تنطيم داعش المتشدد، غالبيتهم من النساء والأطفال.