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البرلمان اللبناني يعدّل قانون السرية المصرفية

جلسة للبرلمان اللبناني (أرشيفية)
19 أكتوبر 2022 00:55

أقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جولة أخرى من التعديلات على قانون السرية المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.
وضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار أميركي لتخفيف أزمته الاقتصادية.
وأجاز البرلمان قانونا معدلا للسرية المصرفية في أواخر يوليو الماضي، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
وأقر النواب، الثلاثاء، هذه المسودة الأخيرة التي لا ترفع السرية المصرفية ككل. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.
ولا يزال القانون بحاجة إلى تصديق الرئيس عون عليه ليصبح نافذا. وتنتهي رئاسة عون في 31 أكتوبر الجاري.

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المصدر: رويترز
لبنان
البرلمان اللبناني
قانون السرية المصرفية
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