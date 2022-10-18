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معين عبدالملك: الميليشيات حوّلت اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم

معين عبدالملك: الميليشيات حوّلت اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
19 أكتوبر 2022 01:24

عدن (الاتحاد)

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دعا معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية في اليمن، منظمة «هالو ترست» أكبر منظمة إنسانية لإزالة الألغام في العالم، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على «الحوثيين» لمنع زراعة الألغام في اليمن.
وقال عبدالملك، خلال استقباله، أمس، وفد المنظمة، «إن مليشيات الحوثي حولت البلاد إلى أكبر حقل الغام في العالم، منذ الحرب العالمية الثانية».
وأكد عبدالملك «أن الألغام الحوثية المحرمة دولياً أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصداً لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين».
وأشار إلى أن ميليشيا «الحوثي» عمدت إلى نشر وزراعة الألغام بصورة عشوائية وغير موثقة بخرائط، وهو ما يضاعف من صعوبة كشفها والتخلص منها.
وشدد عبدالملك على ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في نزع الألغام لتفادي سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
وتقول تقارير يمنية حكومية، إن الألغام في البلاد، قتلت وأصابت آلاف المدنيين، منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات، متهمة «الحوثيين» بزرع أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات.

الحكومة اليمنية
معين عبدالملك
اليمن
الميليشيات الحوثية
ميليشيات الحوثي
الألغام
مليشيات الحوثي
المليشيات الحوثية
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