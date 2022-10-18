القوات الإثيوبية تسيطر على 3 مدن في تيغراي

أديس أبابا (وكالات)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، سيطرتها على 3 مدن في تيغراي، مؤكدة خصوصاً الاستيلاء على مدينة شاير الرئيسية وأشارت إلى أنها تحضّر لتوفير المساعدة الإنسانية ولإعادة الخدمات والاتصالات في هذه المدن.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الجيش الفدرالي الإثيوبي «سيطر على مدن شاير وألماتا وكوريم بدون معارك مدنية».

وكانت قيادة قوات المتمردين في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا أعلنت سابقاً أن القوات الإثيوبية سيطرت على شاير.

وقالت القيادة: «هذه القوات سيطرت حتى الآن على مناطق معينة بما فيها منطقة شاير».