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القوات الإثيوبية تسيطر على 3 مدن في تيغراي

القوات الإثيوبية تسيطر على 3 مدن في تيغراي
19 أكتوبر 2022 01:18

أديس أبابا (وكالات)

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أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، سيطرتها على 3 مدن في تيغراي، مؤكدة خصوصاً الاستيلاء على مدينة شاير الرئيسية وأشارت إلى أنها تحضّر لتوفير المساعدة الإنسانية ولإعادة الخدمات والاتصالات في هذه المدن.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الجيش الفدرالي الإثيوبي «سيطر على مدن شاير وألماتا وكوريم بدون معارك مدنية».
وكانت قيادة قوات المتمردين في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا أعلنت سابقاً أن القوات الإثيوبية سيطرت على شاير.
وقالت القيادة: «هذه القوات سيطرت حتى الآن على مناطق معينة بما فيها منطقة شاير».

إثيوبيا
الحكومة الإثيوبية
إقليم تيغراي
إقليم تيجراي
الجيش الإثيوبي
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