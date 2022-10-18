قرقاش: الإمارات تدعم السلام والاستقرار عبر العالم

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحضور معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن سياسة دولة الإمارات ستبقى داعمة للسلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً، وبذل كافة الجهود لتخفيف التصعيد والتوترات في مختلف مناطق العالم، مؤكداً معاليه ضرورة استمرار المشاورات الجادة من قبل جميع أطراف الأزمة الأوكرانية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.

من جانبه، ثمن المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وجهودها الدائمة لتعزيز السلم والاستقرار العالمي.