الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فيضانات باكستان تفاقم أزمة قطاع التعليم

فيضانات باكستان تفاقم أزمة قطاع التعليم
19 أكتوبر 2022 01:15

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
أستراليا تتأهب لمزيد من الأمطار الغزيرة مع ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
«الهلال الأحمر» يتوسع في عمله الإغاثي في إقليم السند

تستعد باكستان لمواجهة أزمة جديدة بعد أن تخلف ملايين الأطفال عن الذهاب إلى المدارس، كما يواجه الغالبية العظمى من الطلبة خطر احتمالية عدم العودة إلى المدارس أبداً، بعدما تعرضت البلاد مؤخراً لفيضانات مدمرة.
وقال خورام جوندال، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في باكستان، أمس: «إننا نشهد أزمة صحية وأزمة حماية، أما الآن فنشهد أزمة تعليم في باكستان».
وبعد أن أثرت الفيضانات غير المشهودة من قبل على أكثر من 33 مليون شخص وأودت بحياة 1719 على مدار أسابيع، يصارع الناجون موجة متزايدة من الأمراض، كما يتغيب الأطفال عن المدارس.
وتشير منظمة أنقذوا الأطفال إلى تعرّض 23 ألفاً و900 مدرسة لأضرار أو للتدمير، كما يتم استخدام أكثر من 5000 مدرسة كمخيمات إغاثة. وتقع نحو نصف المدارس في إقليم السند بجنوب البلاد. 

فيضانات باكستان
باكستان
الفيضانات
آخر الأخبار
كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى «لون ستار»
الرياضي
كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى «لون ستار»
اليوم 14:05
زلزال بقوة 5.1 يضرب فوكوشيما اليابانية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.1 يضرب فوكوشيما اليابانية
اليوم 14:01
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد بيان أعلنت فيه استقالتها
عربي ودولي
بعد استقالة تراس.. بريطانيا تبدأ حملة خاطفة لاختيار رئيس للحكومة
اليوم 13:58
بقايا صقور مصرية قديمة تكشف عن طقوس دينية غامضة!
دنيا
بقايا صقور مصرية قديمة تكشف عن طقوس دينية غامضة!
اليوم 13:57
موضوعية
الاقتصادي
جوجل تطلق أداة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بالإعلانات
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©