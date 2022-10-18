فيضانات باكستان تفاقم أزمة قطاع التعليم

إسلام آباد (وكالات)

تستعد باكستان لمواجهة أزمة جديدة بعد أن تخلف ملايين الأطفال عن الذهاب إلى المدارس، كما يواجه الغالبية العظمى من الطلبة خطر احتمالية عدم العودة إلى المدارس أبداً، بعدما تعرضت البلاد مؤخراً لفيضانات مدمرة.

وقال خورام جوندال، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في باكستان، أمس: «إننا نشهد أزمة صحية وأزمة حماية، أما الآن فنشهد أزمة تعليم في باكستان».

وبعد أن أثرت الفيضانات غير المشهودة من قبل على أكثر من 33 مليون شخص وأودت بحياة 1719 على مدار أسابيع، يصارع الناجون موجة متزايدة من الأمراض، كما يتغيب الأطفال عن المدارس.

وتشير منظمة أنقذوا الأطفال إلى تعرّض 23 ألفاً و900 مدرسة لأضرار أو للتدمير، كما يتم استخدام أكثر من 5000 مدرسة كمخيمات إغاثة. وتقع نحو نصف المدارس في إقليم السند بجنوب البلاد.