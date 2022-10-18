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بريطانيا.. إخلاء محيط مقر الحكومة بسبب طرد مشبوه

أفراد شرطة يخلون محيط مقر الحكومة وسط لندن (رويترز)
19 أكتوبر 2022 01:33

لندن (وكالات) 

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أعيد أمس فتح طريق في وسط الحي الحكومي في لندن، بالقرب من داونينج ستريت؛ حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها، بعد إغلاقه مؤقتاً في أعقاب العثور على طرد مثير للريبة.
وكانت الشرطة البريطانية أخلت محيط مقر الحكومة وسط العاصمة لندن والمنطقة الخاصة بمقر البرلمان، عقب العثور على الطرد. وأُغلق طريق وايت هول، الممتد بين مجلسي البرلمان وساحة الطرف الأغر، والذي يضم أيضاً العديد من الإدارات الحكومية، ومنها وزارة الخارجية ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع بسبب حالة التأهب الأمني التي أعلنت عقب العثور على الطرد.
وقالت الشرطة بعد حوالي ساعة من العثور على الطرد المثير للريبة: «قام الضباط المتخصصون بفحص الطرد في وايت هول وأعلنوا أنه لا يوجد ما يثير الريبة، وتم رفع الطوق (الأمني)».  واستخدمت الشرطة روبوتاً مخصصاً لإبطال مفعول القنابل وتم سماع دوي انفجار. في غضون ذلك، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد بعدما اضطرت لإلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع‭ ‬بدلاً من ذلك في برنامج «صعب للغاية» لخفض الإنفاق العام.

بريطانيا
الحكومة البريطانية
لندن
داونينج ستريت
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