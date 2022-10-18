كوريا الشمالية تواصل استفزازها لدول المنطقة

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عشرات القذائف المدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي اليوم الثلاثاء مواصلة استفزاز دول المنطقة. وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في بيان اليوم الثلاثاء (يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي)، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي. جاء أحدث نشاط عسكري لبيونجيانج بعد أن بدأت قوات كوريا الجنوبية، الاثنين، تدريباتها العسكرية السنوية (هوجوك) التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. والتدريبات، التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها كوريا الجنوبية في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.