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الجيش الروسي لا يستبعد اتخاذ «قرارات صعبة» في أوكرانيا

دبابة تنقل جنودا من الجيش الروسي
18 أكتوبر 2022 22:33

قال الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ «قرارات صعبة» خلال عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأعلن الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي كُلف إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، «نتصرف بوعي لكن لا نستبعد اتخاذ قرارات صعبة إذا تطلب الأمر».
وأضاف الجنرال سوروفكين، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية، «يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية». 
وأوضح أن «الجيش الروسي سيضمن، قبل كل شيء، الإجلاء الآمن للسكان» من مدينة خيرسون.
وأشار إلى أن القرار اتخذ بسبب وجود «تهديد مباشر لحياة السكان»، مشيراً إلى أن الوضع في المدينة «صعب للغاية».
وخيرسون عاصمة إحدى المناطق التي ضمتها روسيا مؤخراً.
وأكد سوروفكين أن أكثر من 8 آلاف طلعة جوية نفذتها طائرات مسيرة دمرت أكثر من 600 هدف للقوات الأوكرانية.
ورداً على تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعات مضادة للطائرات، قال «نمتلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ولا نخشى أي نظام دفاع جوي».

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المصدر: وكالات
سيرجي سوروفكين
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أوكرانيا
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