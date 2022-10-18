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أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا

طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
18 أكتوبر 2022 21:50

قالت قيادة الأمن الجوى الأميركية الكندية (نوراد)، إن سلاح الجوي الأميركي اعترض، اليوم الثلاثاء، قاذفتين روسيتين من طراز «تو-95» بالقرب من ساحل ولاية ألاسكا الأميركية.
وأضافت «نوراد»، في بيان، أن مطاردتين «اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا».
وقالت القيادة الأميركية الشمالية إن الطائرتين الروسيتين «ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا».
ومنطقة تحديد الدفاع الجوي (Adiz) هي محيط يتم فيه مراقبة الحركة الجوية من قبل جيش دولة أو أكثر خارج مجالها الجوي الوطني، للحصول على وقت إضافي للرد في حالة حدوث مناورة معادية. تمتد منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا نحو 320 كيلومتراً من الساحل.
وأوضح الجيش الأميركي أن النشاط الروسي في منطقة تحديد الدفاع الجوي الأميركية «لا يعتبر تهديداً ولا استفزازًا»، مضيفا أن قيادة «نوراد تستخدم دفاعاً متعدد الطبقات من الأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية والرادارات على متن طائرات وطائرات مقاتلة لرصد أي طائرة والتعرف على أي عمل غير مناسب... نحن على استعداد لاستخدام مجموعة من الخيارات للدفاع عن سيادة أميركا الشمالية والقطب الشمالي».
تجري روسيا عادة مناورات عسكرية مكثفة في هذا الوقت من العام تعرف باسم تدريبات «غروم» التي تشمل تجربة صواريخ باليستية.

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المصدر: وكالات
قاذفة
طائرة حربية
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الجيش الأميركي
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