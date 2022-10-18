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الناتو يزود أوكرانيا بمنظومات مضادة للطائرات

منظومة دفاع جوي
18 أكتوبر 2022 21:30

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة.
وأضاف ستولتنبرج، متحدثاً إلى مؤتمر أمني في العاصمة الألمانية برلين أن الحلف سيكثف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمها لأوكرانيا.
وأكد «أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، بل أن نكثف ونسلم المزيد من منظومات الدفاع الجوي».
وتابع «سيقدم حلف شمال الأطلسي، في الأيام المقبلة، منظومات مضادة للطائرات المسيرة لمواجهة تهديد تلك الطائرات».
كان وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو قد عقدوا، خلال الأيام الماضية، اجتماعاً في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، خصص جزء منه لبحث الأزمة الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
منظومة دفاع
الدفاع الجوي
صواريخ مضادة للطائرات
أوكرانيا
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