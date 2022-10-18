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السودان: قرار «أوبك+» جاء بالإجماع وندعم موقف السعودية

السودان: قرار «أوبك+» جاء بالإجماع وندعم موقف السعودية
18 أكتوبر 2022 21:05

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء في بيان، إن الخرطوم تؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً الصادر عن تحالف «أوبك+» جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.
وأضاف البيان أن السودان العضو في التحالف «يدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية بأن قرارات التحالف تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها». 

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المصدر: وكالات
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