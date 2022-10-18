تركيا تختبر صاروخاً باليستياً محلي الصنع

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ار تي)، اليوم الثلاثاء، إن تركيا اختبرت إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، طور محلياً، فوق منطقة البحر الأسود. وأضافت وسائل إعلام محلية، أن الصاروخ أطلق من منصة متنقلة في بلدة «ريزي» الساحلية المطلة على البحر الأسود في الساعة 0650 صباحاً (0330 بتوقيت جرينتش). وفقاً للقطات بالفيديو بثتها وسائل إعلام محلية، حلق الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم «تايفون»، لمسافة 561 كيلومتراً ليصيب هدفاً قبالة مدينة «سينوب» الساحلية. وهذا يعني أن الصاروخ الحالي قطع ضعف مدى الصاروخ المحلي المعروف سابقاً «بورا». وكثفت تركيا، في السنوات الأخيرة، جهودها لبناء منتجاتها الدفاعية الخاصة ولديها مشاريع مختلفة تحت التنفيذ من دبابة قتالية محلية إلى مقاتلة من دون طيار.