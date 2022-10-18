لبنان يدعو للتنقيب عن النفط سريعاً في مياهه الإقليمية
عون يستقبل وفدا من شركة "توتال اينرجي"
18 أكتوبر 2022 19:24
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى التنقيب سريعاً عن النفط والغاز في مياه بلاده الإقليمية. وطلب عون من شركة «توتال إنرجيز» التنقيب في «البلوك رقم 9» في البحر الأبيض المتوسط «للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية» مع إسرائيل. وتوصل لبنان هذا الشهر إلى اتفاق مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بعد سنوات من المفاوضات التي عقدت بوساطة أميركية. ووصفت الحكومة اللبنانية والإسرائيلية الاتفاق بأنه «تاريخي». وسيسمح للبلدين بالاستفادة من مواردهما الكامنة في المنطقة.