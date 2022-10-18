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الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة بعد

الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة بعد
18 أكتوبر 2022 18:41

قال الكرملين الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة العسكرية في روسيا «حتى الآن»، لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية.

وقال المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف «في الوقت الحالي، لا يوجد مرسوم رئاسي (بشأن إنهاء التعبئة)».

يأتي تصريحه بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنهاء التعبئة في العاصمة وإغلاق مكاتب التجنيد فيها. أعلن بوتين عن التعبئة على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا في 21 سبتمبر.

وقال بوتين الأسبوع الماضي، إنه يهدف إلى إنهاء الحملة «في غضون أسبوعين تقريباً». وقال بيسكوف، إن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، من دون أن يسمها.

وأضاف «بهذه الطريقة، فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز وقد أُنجزت في بعض المناطق».

وقال إن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين، وهو 300 ألف جندي.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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