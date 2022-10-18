روسيا تحقق تقدما ميدانيا في منطقة خاركيف

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جيشها حقق تقدما ميدانيا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا عبر السيطرة على قرية "جوروبيفكا". وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي "خلال عمليات هجومية، استولت وحدات من الجيش الروسي على بلدة غوروبيفكا" القريبة من الحدود مع روسيا. كانت هيئة الأركان العامة في كييف، قد قالت في تقريرها الصباحي عن الوضع في البلاد، إنه تم صد محاولات روسية بنجاح في كل من خاركيف ومنطقة دونيتسك المجاورة. وتسيطر روسيا على أجزاء كبيرة من أوكرانيا. وشنت كييف هجوم مضادا منذ سبتمبر الماضي. وقال الجيش الأوكراني إنه استعاد أجزاء من منطقة خاركيف في منتصف سبتمبر الماضي.