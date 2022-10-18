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قتيلان بعملية طعن في ألمانيا

الشرطة الألمانية تطوق مسرح جريمة الطعن بسكين
18 أكتوبر 2022 18:03

قتل شخصان وأصيب آخر بجروح بالغة في مدينة لودفيغشافن (غرب ألمانيا) على يد رجل جرح قبل أن تعتقله الشرطة، كما ذكرت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء.
وذكر المحققون أن الدافع وراء الهجوم لم يعرف بعد.
وأعلنت شرطة «راينلاند بالاتينات»، في بيان «أفاد شهود أن رجلا هاجم أشخاصاً آخرين بسكين في حي أوغيرسهايم» في لودفيغشافن.
ولقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة بحسب الشرطة مؤكدة «عدم وجود خطر على السكان».
وقالت الشرطة: إن المهاجم حاول الفرار لكنه أصيب بجروح بنيران الشرطة قبل اعتقاله ونقله إلى المستشفى.
وذكرت الشرطة أن «طوقاً أمنياً ضرب حول مكان وقوع الهجوم».
شهدت ألمانيا العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة نفذها متطرفون يعانون أحيانًا من اضطرابات نفسية خطيرة.

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