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زيلينسكي: تدمير 30% من محطات الطاقة خلال أسبوع

زيلينسكي: تدمير 30% من محطات الطاقة خلال أسبوع
18 أكتوبر 2022 17:15

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة، بما فيها كييف، بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر: «منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد»، مضيفًا: «لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين».

وصرح المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني: «الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن مناطقنا تعتمد على بعضها بعضًا»، معتبراً أنه «من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة».

وأكّدت روسيا الثلاثاء تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز يومي أنّه «خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الروسية ضرب أنظمة الطاقة والقيادة العسكرية الأوكرانية بوساطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة».

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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