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عون يوجه رسالة لرئيس العراق الجديد

عون يوجه رسالة لرئيس العراق الجديد
18 أكتوبر 2022 17:14

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن آمله في أن يواصل الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد السير في نهج التعاون والتعاضد بين لبنان والعراق.

وقال عون، خلال برقية اليوم إلى الرئيس العراقي الجديد للتهنئة بانتخابه، إن «لبنان يكن أعمق المشاعر الأخوية لشعبكم، ويحفظ امتناناً كبيراً لوقوف بلدكم إلى جانبه في مختلف المراحل والظروف التي مر بها».

وأضاف عون: «لن ننسى في هذا السياق، الدعم الذي قدمتموه لنا في الفترة الأخيرة، للتخفيف من وطأة مشكلة الكهرباء في لبنان».

وتابع: «إني على ثقة بأنكم ستواصلون السير في هذا النهج من التعاون والتعاضد بين بلدينا، وبأن العزم الذي يدفعنا إلى العمل على رص صفوف أبنائنا لتخطي كافة التحديات التي نواجهها، سيثمر قريباً خيراً وتطوراً للبنان والعراق».

وكان البرلمان العراقي انتخب يوم الخميس الماضي المرشح عبداللطيف رشيد، رئيساً للجمهورية.

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المصدر: وكالات
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