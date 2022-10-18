ولي عهد الكويت يوجه نداء للحكومة والبرلمان

طالب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما. وقال ولي العهد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان الذي تم انتخابه في 29 سبتمبر، وغالبته دموعه في نهايتها: «إننا شعباً وقيادة سياسية نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم». وطالبهم باحترام الدستور وأن يحل بينهما زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة. وقال ولي العهد: «كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون». وطالب ولي العهد في كلمته أعضاء السلطة التشريعية «بالارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها». ودعاهم إلى «التركيز بدلاً من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين».
وقال إنه يأمل من أعضاء البرلمان «أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم».